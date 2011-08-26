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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 12:09 BJT

〔中国房地产〕首钢旗下企业拟转一房地产公司股权,挂牌价14.5亿元

路透北京8月26日电---中国大型钢厂--首钢总公司旗下北京首钢房地产开发有限公司,拟转让北京首钢融创置地有限公司50%股权,周五在产权交易所的挂牌价格为14.5亿元人民币.

刊登在北京产权交易所网站的公告显示,标的企业股东包括北京首钢房地产开发有限公司和天津融创置地有限公司,持股比例均为50%.

公告要求,意向受让方注册资本金不得低于8亿元人民币,净资产不低于30亿元;意向受让方近三年连续盈利,且上年度盈利15亿元人民币以上等.

数据显示,2010年度,标的公司亏损约2,981.7万元,经营范围包括房地产开发,销售自行开发的商品房,销售建筑材料、装饰材料等.(完)

更多详情,请点选北京产权交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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