〔中国房地产〕首钢旗下企业拟转一房地产公司股权,挂牌价14.5亿元

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透北京8月26日电---中国大型钢厂--首钢总公司旗下北京首钢房地产开发有限公司,拟转让北京首钢融创置地有限公司50%股权,周五在产权交易所的挂牌价格为14.5亿元人民币.
刊登在北京产权交易所网站的公告显示,标的企业股东包括北京首钢房地产开发有限公司和天津融创置地有限公司,持股比例均为50%.
公告要求,意向受让方注册资本金不得低于8亿元人民币,净资产不低于30亿元;意向受让方近三年连续盈利,且上年度盈利15亿元人民币以上等.
数据显示,2010年度,标的公司亏损约2,981.7万元,经营范围包括房地产开发,销售自行开发的商品房,销售建筑材料、装饰材料等.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)