《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币持平或小幅走低

IFR悉尼8月26日电---美元兑日圆以外亚洲货币周五早盘较周四亚洲收盘水准持平或小幅走低.亚洲股市表现不一,一些市场跟随此前美股疲势下滑,另一些市场则在平盘附近徘徊.

市场目前已经放弃对美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在杰克森霍尔暗示推出第三轮量化宽松的所有希望,仓位调整活动似乎也已经结束.

市场将静观股市的反应,不过似乎现在应该把注意力从杰克森霍尔转回基本面,因为下周将出炉的采购经理人指数(PMI)和通胀数据再度称为焦点.

彭博此前发表了一篇有趣的文章,题目为"债券目前相对于股票的价格为雷曼倒台以来最贵".这篇文章可能让投资者把一部分精力投入股市.(完)