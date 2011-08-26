《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币持平或小幅走低

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
IFR悉尼8月26日电---美元兑日圆以外亚洲货币周五早盘较周四亚洲收盘水准持平或小幅走低.亚洲股市表现不一,一些市场跟随此前美股疲势下滑,另一些市场则在平盘附近徘徊.
市场目前已经放弃对美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在杰克森霍尔暗示推出第三轮量化宽松的所有希望,仓位调整活动似乎也已经结束.
市场将静观股市的反应,不过似乎现在应该把注意力从杰克森霍尔转回基本面,因为下周将出炉的采购经理人指数(PMI)和通胀数据再度称为焦点.
彭博此前发表了一篇有趣的文章,题目为"债券目前相对于股票的价格为雷曼倒台以来最贵".这篇文章可能让投资者把一部分精力投入股市.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)