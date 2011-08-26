〔中国货币市场〕回购利率几现普跌,月底存款增加料助流动性继续回暖(更新版)

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海8月26日电---中国银行间市场周五早盘回购利率几乎全线走跌,央行公开市场持续净投放助资金面继续回暖,市场情绪也愈加乐观.考虑到银行月底冲存款可能带来更多流动性,回购利率有望继续下行.
但交易员也指出,跨月後资金流出和紧缩政策出台的预期也需要警惕,可能对资金面有一定的扰动.
"连续净投放,让人担心,是不是为了提准(提高存款准备金率)做铺垫,就怕哪天这个政策就砸下来了."上述交易员称.
尽管公开市场已连续六周净投放,累计达2,190亿元人民币,其中本周160亿元,但分析人士认为,考虑到控通胀仍是宏观调控首要任务,央行紧缩流动性的政策基调并未改变.[ID:nCN1924137]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
=====================================================================
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2261 3.3411 -11.50
七天CN7DRP=CFXS 4.0710 4.4938 -42.28
14天CN14DRP=CFXS 4.2709 4.5590 -28.81
---------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2362 3.3499 -11.37
七天CHICNY7D=CFXS 4.0543 4.4848 -43.05
====================================================================(完)
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.2300 3.3440 -11.40
七天CN7DRPFIX=CFXS 4.0800 4.4850 -40.50
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.2500 4.5650 -31.50
--------------------------------------------------------------------
Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.2235 3.3377 -11.42
七天SHICNYSWD= 4.0558 4.4825 -42.67
三个月SHICNY3MD= 5.3546 5.3848 -3.02
====================================================================(完)
--发稿 刘昕/曾菱; 审校 曾祥进
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)