〔中国汇市〕人民币兑美元略跌,美联储主席讲话前观望情绪浓重

* 人民币中间价引领即期汇价走弱

* 美联储主席讲话前观望情绪浓重

* 人民币近期或横盘震荡,待8月中国经济数据指引

路透北京8月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五午盘即期汇价略跌.虽然人民币中间价引领即期汇价走弱,但由于美联储主席贝南克今日稍晚将发表讲话,美联储政策等存在不确定因素,场内观望情绪浓重,机构持有美元意愿仍较弱.

"今晚风险很大,若美联储推出新措施,定会影响美元指数,人民币也不会独善其身.机构多不愿持有美元,主要银行多在卖美元."上海一外资银行交易员称.

他并预测,人民币升值的大趋势并没有改变,重点是以一个什麽样的节奏升值;月内人民币升值幅度已不小,近期或横盘震荡,以待8月中国经济数据明朗後给出指引.

北京时间12:49,人民币兑美元即期报6.3911元,上日收盘价为6.3900元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3950元,上日中间价为6.3936元.

东京汇市,美元兑日圆周五脱离两周高点,受西班牙政治情势发展带动的欧元涨势拖累,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)不会暗示强劲经济刺激措施的预期下,美元料扳回跌势,并进一步走坚. [FRX/CN]

周五稍晚美国将公布第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值ECONUS,该数据有下修至1%下方的风险.此外,FED主席贝南克将在1400GMT发表重要讲话.

北京时间12:49,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2920/60,上日尾盘为6.2940元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3740/60元,上日尾盘报6.3740元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)