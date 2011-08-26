《热点透视》巴菲特向美国银行投资50亿美元,料难终结美银颓势

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie; 编译 洪曦

路透纽约8月25日电---巴菲特决定向美国银行(BAC.N)投资50亿美元,对于执行长莫尼汉而言,可谓是意外之喜.莫尼汉一直在想办法提高外界对其公司和领导的信心.美国银行股价已从1月的年内高位直挫60%.被誉为奥马哈圣贤的巴菲特对美银的投资效果明显,其股价在回落前一度大涨了20%.但这家银行的困境并不会因此而结束.

巴菲特的投资没有直接因应股东担心的两大问题.首先,这笔交易不会帮助美国银行修复抵押贷款黑洞.多如牛毛的司法索赔,连同经济可能陷入衰退、进而造成更大亏损的可能性,使得该行的前景越发暗淡.有些人猜测,美国银行资金缺口可能达2,000亿美元.但是巴菲特不太可能掌握比较多的内部信息:他和莫尼汉在不到24小时之内就达成了协议.

其次,与2008年金融危机时对高盛和通用电气(GE,奇异)的投资一样,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)买入的是永久性优先股.这意味着,美国银行的普通资本将不会增加,而这对一家银行的健康而言更为重要.诚然,这笔交易中还包括以每股7.14美元的价格,买入7亿股份的认股权证.不过巴菲特通常不会很快执行这一选项.三年以来,他一直持有高盛的认股权证,尽管多年来高盛的股价超出了行权价,直到近期才跌破该水平.

因此,巴菲特的认可不会给美国银行带来什麽实质性变化.巴菲特提出的条件甚至比当年参股高盛和通用电气时更为优厚.後两家公司支付给巴菲特的优先股股息为10%.而美国银行仅需支付6%.这低于流通的优先股股息,只比更为安全的无担保债务略高.未来美国银行若想要回购股票,只需要支付面值5%的溢价,这要比高盛去年从巴菲特手中回购股票时低一半.

这些因素都有助于提振投资者的信心.但若还有其他因素让股东再度对美国银行的问题生疑,此类担忧的负面影响可能要比巴菲特入股的利好消息持续时间更久.(完)