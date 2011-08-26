《企业看点》--8月26日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月26日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 俄罗斯报纸Vedomosti周五报导,全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)的两位合伙人,希望将所持股份售予第三方,名为Alisher Usmanov的富豪,後者拥有一座铁矿石矿,也是诺里尔斯克镍业(GMKN.MM)的股东.[ID:nLDE77P00C]

* 法国回声报引述多位工会消息人士报导,法国石油公司道达尔(TOTF.PA)正准备重组,以合并其炼油和石化业务.[ID:nN1E77O1QE]

* 印度经济时报周五报导,印度GVK Power & Infra(GVKP.NS)将支付22亿美元,收购Hancock Prospecting拥有的两座澳洲煤矿.[ID:nWNAS3711]

* 中国证券报报导,中国将在十二五期间投资1.27万亿(兆)元人民币(1,990亿美元),建造地铁和轻轨铁路,以缓解交通拥堵和加快城镇发展.[ID:nCN1925885]

* Valor Economico周四称,原瑞银集团UBSN.VX和Banco Pactual的投行人士组建的一家巴西证券公司,同意购买Banco Modal,作为扩张进入资产管理和其他盈利丰厚的金融服务领域计画的一部分.[ID:nN1E77O05Y]

* 华尔街日报引述知情人士称,博客服务商Tumblr即将募集7,500万至1亿美元风险投资,暗示该公司市值将达8亿美元.[ID:nL4E7JQ032](完)