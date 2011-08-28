主要国家经济指标预测--8月29日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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-- 英国市场假期
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -0.1% +0.4%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 +0.5%
(较上年同期) +2.5% +2.6%
0800 意大利消费者信心指数 8月 102.0 103.7
1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.1%
个人支出 +0.5% -0.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +2.6%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
实质个人支出 -- 持平
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 7月 -- 84.0
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 -1.3% +2.4%
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 7月 -- +1.3%
2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 90
2245 新西兰建筑许可 7月 -- -1.4%
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -3.0% -4.2%
(较前月) +0.9% +0.8%
2330 日本求职求才比 7月 0.64 0.63
失业率 4.6% 4.6%
2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +1.0% +1.1%
附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月25日(四)
2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 +0.2% --
核心CPI(较上年同期) +0.1% -0.1%
东京地区整体CPI(较上年同期) 8月 -0.2% --
核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.1%
8月26日(五)
0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.8% +0.1%
(较上年同期) +7.5% +7.0%
0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 7月 +2.4% +2.5%
M3货供额(较上年同期) +2.0% +2.2%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) +2.1% --
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.7% +0.7%
0930 瑞士KOF领先指标 8月 1.61 1.82
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.0% +1.1%
GDP隐性平减指数 +2.5% +2.3%
最终销售 +1.2% +1.0%
个人消费支出(PCE)物价指数 +3.2% +3.1%
核心PCE物价指数 +2.2% +2.1%
1230 美国企业获利 第二季初值 +4.1% --
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 55.7 56.0
现况指数 68.7 69.3
预期指数 47.4 45.7
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月19日当周 122.8 --
8月28日(日)
2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 盈馀22.4 -- (完)
--整理 李富强/许娜;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。