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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 07:49 BJT

****主要国家经济指标预测--8月29日****

路透8月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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-- 英国市场假期

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -0.1% +0.4%

(较上年同期) +2.3% +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 +0.5%

(较上年同期) +2.5% +2.6%

0800 意大利消费者信心指数 8月 102.0 103.7

1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.1%

个人支出 +0.5% -0.2%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.2%

(较上年同期) -- +2.6%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.3%

实质个人支出 -- 持平

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 7月 -- 84.0

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 -1.3% +2.4%

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 7月 -- +1.3%

2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 90

2245 新西兰建筑许可 7月 -- -1.4%

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -3.0% -4.2%

(较前月) +0.9% +0.8%

2330 日本求职求才比 7月 0.64 0.63

失业率 4.6% 4.6%

2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +1.0% +1.1%

附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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8月25日(四)

2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 +0.2% --

核心CPI(较上年同期) +0.1% -0.1%

东京地区整体CPI(较上年同期) 8月 -0.2% --

核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.1%

8月26日(五)

0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.8% +0.1%

(较上年同期) +7.5% +7.0%

0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 7月 +2.4% +2.5%

M3货供额(较上年同期) +2.0% +2.2%

M3货供额三个月移动平均(较上年同期) +2.1% --

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.7% +0.7%

0930 瑞士KOF领先指标 8月 1.61 1.82

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.0% +1.1%

GDP隐性平减指数 +2.5% +2.3%

最终销售 +1.2% +1.0%

个人消费支出(PCE)物价指数 +3.2% +3.1%

核心PCE物价指数 +2.2% +2.1%

1230 美国企业获利 第二季初值 +4.1% --

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 55.7 56.0

现况指数 68.7 69.3

预期指数 47.4 45.7

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月19日当周 122.8 --

8月28日(日)

2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 盈馀22.4 -- (完)

--整理 李富强/许娜;审校 李爽

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