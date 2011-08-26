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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 13:39 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆回落,但贝南克讲话或提振美元反弹

* 美元兑日圆在两周高点下方,日本出口商静候贝南克谈话

* 若美联储未推出强力刺激计划,市场或进一步解除美元空仓

* 欧元扳回周四跌势,受西班牙政治情势发展提振,但在美联储谈话後料脆弱

* 澳元表现亮眼,澳洲央行安抚了对降息的担忧

路透东京8月26日电---美元兑日圆周五脱离两周高点,受西班牙政治情势发展带动的欧元涨势拖累,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)不会暗示强劲经济刺激措施的预期下,美元料扳回跌势,并进一步走坚.

美元兑澳元AUD=D4亦承压,此前澳洲央行总裁史蒂文斯发表了对该国经济的乐观评价,令有关大幅降息的忧虑得到缓解,提振澳元上涨.

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