《交易视点》中国短融托管场所新老划断利好老券,可加快配置--中金

路透上海8月29日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报称，9月1日起新发券将和超短融一样全部托管至上海清算所，而老券仍托管在中债登。目前上海清算所开户群体有限，所以无论是流动性还是回购融资功能都明显弱于中债登，而这一状况的改善需要等到老短融逐步到期，所以托管在中债登的老短融在未来一段时间将更具有稀缺优势，支持其未来收益率的逐步回落。

投资者应该趁近期回购利率上升引发的调整时机积极加快对短融的配置力度。不过上海清算所未来可能实现净额结算，长期看有利于提高市场效率和流动性。

**银行间：供给快速回升压倒阶段性恢复的需求**

市场情况说明潜在供给量仍很大，一旦市场需求有所恢复，供给就会以更快的速度释放。

由于短融中票一二级利差很窄甚至倒挂，预计发行利率将普遍上调，再加上後续新发行仍很多，收益率曲线仍然易上难下。经过市场调整後收益率曲线又趋向平坦化，投资者短期内仍应以短融为主，放慢对中票的配置节奏，评级上尽量集中在高评级上，低评级品种一定要特别注重个券甄选。

新发短融优先推荐联通、中铝、国电集、光明、石药，有一定风险承受能力的投资者可考虑选择宏图。新发3年中票中黑龙煤和中传相对较好；5年期建议优先选择AA+开滦和渝国文。

万基企业债发行利率显着高于中票和公司债，但我们认为电解铝行业的风险仍较大，建议投资者审慎对待。

**高速公路债务负担持续提升**

陜高速、桂交投等高速公路企业涉及负面传闻，投资者近期对该类发行人的违约担忧情绪有所提升。我们认为短期内高速公路企业盈利和现金流大幅下滑的可能性不高，因此这一点目前不是该行业信用基本面的主要风险。

投资压力过大导致债务负担持续提升是更加值得关注的，应该肯定的是伴随着盈利能力和现金流的提升，目前高速公路发行人整体的偿债能力指标仍属正常范围之内，特别是短期周转压力很小，但从目前的高速公路投资规划来看，未来再融资压力将越来越重，可能也必须依靠持续的财政注资和适当放慢投资速度来解决。

与城投债发行人相比，目前信贷收缩的环境下高速公路企业面临停贷的风险仍较小。

我们认为高速公路行业整体的信用基本面仍然是稳定的，目前尚不具备大范围调降评分的条件，不过中长期债务负担持续提升的风险确实值得关注。建议风险承受能力较低的投资者回避或适当减持中金评分未达到投资级的品种，尤其杠杆率过高或中西部地区的发行人风险相对偏高。

**交易所：新券定价显示行业分化加剧**

供给压力下，公司债仍只有相对配置价值，没有趋势性交易机会，一级市场放慢节奏、精选个券配置仍是最可行的投资策略。新发公司债的定价呈现两个特点。

第一，前期定价偏低的3年期品种发行利率有所上升，与5年期品种的期限利差缩小；

第二，行业之间的定价差异在拉大，如稳定性强的医药行业发行利率低于周期性强、盈利能力差的钢铁行业。

新发公司债中，推荐3年期杭钢债和5年期海正债，信用资质在近期发行的AA级品种最好。二级市场交易活跃的低评级老券中，新湖、广汇、宏润、重钢相对价值较为突出，投资者可以根据自己的风险偏好选择性配置。

**评级调整：怀化外部评级和中金评分均上调**

共有2家发行人主体评级上调1小档，我们将怀化主体评分上调1小档至5+，冀发展评分暂时维持不变。(完)

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