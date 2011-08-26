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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 14:07 BJT

更正:〔台湾股市〕收高34.23点,宏基持续下跌但苹果概念股上扬

(更正:标题...宏基持续"跌停",应改为"下跌")

路透台北8月26日电---台湾股市周五收高0.46%,电子及晶片类股领涨;但宏基(2353.TW)连续第二日下跌,因投资者担心公司复苏前景.

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