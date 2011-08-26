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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 13:58 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳而美国原油小跌,市场等待贝南克讲话

路透新加坡8月26日电---布兰特原油期货价格周五持稳,而美国原油期货则小幅下跌,因为投资者担忧美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克可能不会推出足够强劲的刺激经济措施.

不过担忧飓风Irene对美国东海岸供应的影响、石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚的冲突还在持续--尽管某种程度上有所缓和、以及对叙利亚制裁等因素,支撑油市人气.

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