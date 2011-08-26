〔中国债市〕人民币利率互换小幅上行,预计曲线将呈现陡峭化趋势

路透上海8月26日电---中国人民币利率互换(IRS)周五小幅上行.紧绷的资金面持续走好,然坊间关于存款准备金率扩大范围的传言沸沸扬扬,加之政策面走向尚不明晰,投资者谨慎情绪浓厚.

对于短期内IRS的市场表现,上海一外资银行交易员预计,报价曲线将呈现陡峭化趋势.资金价格将维持当前水平,甚至略有下跌;而宏观数据将陆续公布,长端品种料将上行.

"下午有一波上涨,传准备金要调(扩大范围),有几家比较激进."他称.

存准率扩大范围的传言尚未得到官方确认,但他表示,该消息足以体现当前资金面的脆弱性,任何风吹草动都会造成扰动.此外,投资者对经济走势倍感迷茫,政策前景也很难判断,机构仓位都不大.

国家发改委主任张平此前表示,在各项政策作用下中国经济增速稳中趋缓,但价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年预期目标的难度.[ID:nCN1925661]

该交易员并指出,市场更多将目光聚焦贝南克讲话.在此背景下,国内紧缩政策基调不会变,最多只是微调.否则,一旦美联储再度推出宽松政策,国内通胀必然高企,中国又将陷入困境.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五在杰克森霍尔的讲话备受期待.[ID:nCT0475595]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.8533/3.9600 3.7650/3.8521 3.7343/3.8243 3.7314/3.8200 3.7160/3.9730

周四 3.8467/3.9533 3.7764/3.8664 3.7443/3.8314 3.7400/3.8257 3.7160/3.9770

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变动 +0.0066/+0.0067 -0.0114/-0.0143 -0.0100/-0.0071 -0.0086/-0.0057 0.0000/-0.0040

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)