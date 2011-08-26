版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 14:18 BJT

〔韩国股市〕收盘上扬成交清淡,FED主席演说前市场气氛谨慎

路透首尔8月26日电---韩国股市周五收高,在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表讲话前投资者态度谨慎,导致成交清淡.

韩国综合股价指数.KS11收盘涨0.81%至1,778.95点.

本周韩国股市上涨2%,此前连续四周下跌.(完)

--编译 李富强;审校 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐