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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 14:21 BJT

〔表格〕德国7月进口物价较前月上升0.8%,较上年同期增长7.5%

路透柏林8月26日电---德国联邦统计局周五公布,7月进口物价较前月上升0.8%,较上年同期增长7.5%.

德国进口物价 (变动百分比%)

11年7月 11年6月 10年7月

较上月 +0.8 -0.6 -0.2

较上年同期 +7.5 +6.5 +9.9

指数(基期为2005年) 117.4 116.5 109.2

路透调查分析师的预估中值为,进口物价较前月增长0.1%,较上年同期上升7.0%.(完)

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--编译 李富强;审校 龚芳

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