〔表格〕德国7月进口物价较前月上升0.8%,较上年同期增长7.5%

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透柏林8月26日电---德国联邦统计局周五公布,7月进口物价较前月上升0.8%,较上年同期增长7.5%.
德国进口物价 (变动百分比%)
11年7月 11年6月 10年7月
较上月 +0.8 -0.6 -0.2
较上年同期 +7.5 +6.5 +9.9
指数(基期为2005年) 117.4 116.5 109.2
路透调查分析师的预估中值为,进口物价较前月增长0.1%,较上年同期上升7.0%.(完)
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--编译 李富强;审校 龚芳
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