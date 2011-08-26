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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 14:25 BJT

〔日本股市〕受抄底买盘提振小幅收高,市场关注贝南克讲话

路透东京8月26日电---日本股市日经指数周五小幅上涨,受抄底买盘提振,投资者谨慎等待美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话,寻找美联储如何支撑经济的线索.

日经指数.N225收高0.3%,收报8,797.78点.东证股价指数.TOPX上涨0.6%至756.07点.(完)

--编译 李富强;审校 王洋

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