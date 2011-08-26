欧洲已公布经济指标--2011/8/26

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 +0.2-@-r +0.5-@-f +0.7-@-r
德国 第二季 +0.1-@-p +1.5-@-r +2.8-u-p
法国 第二季 持平-p +0.9-f --
意大利 第二季 +0.3-p +0.1-f +0.8-p
消费者物价指数(CPI):
英国 7月 持平 -0.1 +4.4
德国 7月 +0.4-f +0.1-f +2.4-f
法国(HICP) 7月 -0.5-f +0.1 +2.1-f
意大利(HICP) 7月 -1.7-f +0.1-f +2.1-f
生产者物价指数(PPI):
英国 7月 +0.2 +0.1-r +5.9
德国 7月 +0.7 +0.1 +5.8
法国 6月 -0.1 -0.5 +6.1
意大利 6月 +0.1 -0.1 +4.3
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 7月 4.9-@ 4.8-@-r
德国 7月 7.0-u 7.0-@
法国 第一季 9.7-@ 9.7-@
意大利 6月 8.0-@ 8.1-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 许娜;审校 蔡美珍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。