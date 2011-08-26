〔欧洲金融〕希腊称若要推进债务互换,民间债权人参与率不能低于90%

路透雅典8月26日电---希腊周五表示,若债务互换计划获得的民间债权人参与率低于90%,希腊将不会推进该项计划.债务互换是第二轮希腊援助计划的重要内容.

此前有迹象显示债务互换方案正面临拖延,目前为止参与率介于60-70%.

据雅典交易所网站一则声明,希腊政府在致各国财长的信函中称,上述参与率条件适用于2014或2020年到期的希腊债券持有者.

希腊已向各国财长发出正式询问函,以评估了解各国持有希腊公债的情况,为第二轮希腊援助计划中的债券互换方案做准备.(完)