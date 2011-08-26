〔欧洲金融〕希腊称若要推进债务互换,民间债权人参与率不能低于90%

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透雅典8月26日电---希腊周五表示,若债务互换计划获得的民间债权人参与率低于90%,希腊将不会推进该项计划.债务互换是第二轮希腊援助计划的重要内容.
此前有迹象显示债务互换方案正面临拖延,目前为止参与率介于60-70%.
据雅典交易所网站一则声明,希腊政府在致各国财长的信函中称,上述参与率条件适用于2014或2020年到期的希腊债券持有者.
希腊已向各国财长发出正式询问函,以评估了解各国持有希腊公债的情况,为第二轮希腊援助计划中的债券互换方案做准备.(完)
--编译 隋芬;审校
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。