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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 15:11 BJT

(重发)〔标题新闻〕韩国浦项钢铁(POSCO)下调主要不锈钢产品的9月国内价格,以提振疲软的市场

(因技术问题重发,修改标题乱码)

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