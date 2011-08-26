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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 15:05 BJT

〔标题新闻〕日本民主党大佬小泽一郎可能支持经济产业大臣海江田万里担任新首相--报载

注:小泽一郎为前日本民主党干事长,在党内影响力极高.民主党现为日本执政党.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E7JQ1CH]

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