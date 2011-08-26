《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦8月26日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
美元/日圆:接近78.06的8月1日高位,若升破此处则将瞄准7月中旬低点78.45,之後是78.86/79.69区域,在这里55日移动均线、5月和6月低点汇聚于此.进一步上涨则将瞄准五个月阻力线79.36和80.00的重要心理关口.
欧元/英镑:已经达到55日移动均线0.8821英镑,不过可能在该水准附近停滞.若非如此,则会上看过去几个月跌势的50%回档位0.8863.
英镑/美元:已触及7-8月涨势的38.2%回档位和1.6299/79的通道支撑位,引发了小幅回弹走势.不过一旦跌破该支撑区域,55日移动均线1.6222将受到关注.
--编译 王洋; 审校 艾茂林
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。