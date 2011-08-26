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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 15:27 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月26日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

美元/日圆:接近78.06的8月1日高位,若升破此处则将瞄准7月中旬低点78.45,之後是78.86/79.69区域,在这里55日移动均线、5月和6月低点汇聚于此.进一步上涨则将瞄准五个月阻力线79.36和80.00的重要心理关口.

欧元/英镑:已经达到55日移动均线0.8821英镑,不过可能在该水准附近停滞.若非如此,则会上看过去几个月跌势的50%回档位0.8863.

英镑/美元:已触及7-8月涨势的38.2%回档位和1.6299/79的通道支撑位,引发了小幅回弹走势.不过一旦跌破该支撑区域,55日移动均线1.6222将受到关注.

--编译 王洋; 审校 艾茂林

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