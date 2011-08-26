《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

美元/日圆:接近78.06的8月1日高位,若升破此处则将瞄准7月中旬低点78.45,之後是78.86/79.69区域,在这里55日移动均线、5月和6月低点汇聚于此.进一步上涨则将瞄准五个月阻力线79.36和80.00的重要心理关口.