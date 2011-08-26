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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 15:33 BJT

〔日本债市〕公债期货下跌,市场关注日本执政党新领导人选举

路透东京8月26日电---日本公债期货周五小幅下跌,尽管美国公债市场隔夜走升.在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话以及周一日本执政党新领导人选举投票前,交易员不愿追高进场.

中期现货公债和公债期货受到仓位解除的拖累,前一日的20年期公债标售获得良好需求追捧.不过交易员表示,诸如保险商等执行"买入并持有"策略的市场参与者买盘,可能会扶助超长期公债.

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