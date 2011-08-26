卡扎菲前助手筹建新政党

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马8月25日电（记者 Deepa Babington）---卡扎菲(格达费)昔日得力助手贾卢德（Abdel Salam Jalloud）周四称，他计划组建一个非宗教政党，瞄准未来的选举。
卡扎菲在1969年利比亚国内政变後上台，贾卢德是当时政变的重要人物之一。他原本被视为卡扎菲的副手，但数年前失宠。
早在反抗军周二控制首都的黎波里多数地区之前，贾卢德已经投靠利比亚反抗力量。
他在罗马告诉记者，应该由利比亚人民决定他是否应该参与未来政府，他已与利比亚南部、西部等组织讨论组建新政党的事宜。
贾卢德说道：“我们同意组建一个政党，但迄今尚未公开讨论，因为目前仍在与东部政治力量协商。”
“新党将是一个国家的、自由的、非宗教的政党。”
他表示，新政党将尽力建立一个强有力的民权社会，保证言论自由、司法独立，由25-50岁的利比亚人领导。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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