〔日本股市〕受抄底买盘提振小幅收高,市场在贝南克讲话前保持谨慎(更新版)

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
(新增细节)
* 部分低接买盘帮助日经指数微幅收高
* 尔必达记忆体受空头回补支撑大涨
* KDDI上涨,因两家券商上调其评级
* 估值诱人支撑大盘
路透东京8月26日电---日本股市日经指数周五受抄底买盘提振小幅收高,录得五周以来首个周度上涨,投资者等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话,以寻找美联储将采取什麽措施支撑经济的线索.
投资者亦青睐本月大跌的股票.汽车类股上日和周五飙升.全球第三大动态随机存取记忆体(DRAM)生产商--尔必达记忆体6665.T大涨,受助于DRAM现货价格回升.
外资卖盘仍在继续,但部分市场人士称,他们的卖盘力道似乎正在减弱.本月迄今,外资卖盘已压低日经指数逾10%.
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)