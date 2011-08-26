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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 15:46 BJT

〔日本股市〕受抄底买盘提振小幅收高,市场在贝南克讲话前保持谨慎(更新版)

(新增细节)

* 部分低接买盘帮助日经指数微幅收高

* 尔必达记忆体受空头回补支撑大涨

* KDDI上涨,因两家券商上调其评级

* 估值诱人支撑大盘

路透东京8月26日电---日本股市日经指数周五受抄底买盘提振小幅收高,录得五周以来首个周度上涨,投资者等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话,以寻找美联储将采取什麽措施支撑经济的线索.

投资者亦青睐本月大跌的股票.汽车类股上日和周五飙升.全球第三大动态随机存取记忆体(DRAM)生产商--尔必达记忆体6665.T大涨,受助于DRAM现货价格回升.

外资卖盘仍在继续,但部分市场人士称,他们的卖盘力道似乎正在减弱.本月迄今,外资卖盘已压低日经指数逾10%.

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