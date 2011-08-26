〔中国能源〕研究能源消费总量控制,抑制高耗能行业过快增长--新华

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透北京8月26日电---中国国家能源局正在牵头研究能源消费总量控制制度,把总量控制目标分解至地方政府,将节能目标完成情况与其政绩和国有企业业绩挂钩,以倒逼机制抑制高耗能行业过快增长.
新华社周五报导援引全国人大常委会称,国家能源局还要建立能源消费总量预测预警机制,对能源消费增长过快的地区及时实行预警调控;要严格实行节能评估审查制度,对未通过能评的项目依法不予审批、核准,项目不得开工建设.
新华社另报导援引人大常委会称,中国将加快推行居民用电阶梯价格,完善电力峰谷分时电价,按程序加大差别电价、惩罚性电价实施力度,但没有提出具体时间节点.
中国"十二五"节能减排任务艰巨.中国工信部上月表示,节能减排形势不容乐观,结构调整难度加大,部分行业产能过剩问题仍然突出.
中国此前提出目标,到2020年单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%,届时非化石能源消费占一次能源消费15%;十二五要实现单位GDP能耗和二氧化碳排放分别下降16%和17%的目标.
"十一五"(2006-2010年)期间中国以能源消费年均6.6%的增速支撑了国民经济年均11.2%的增速,高能耗的发展方式被普遍认为难以持续.(完)
--发稿 李然; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)