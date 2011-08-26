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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 16:24 BJT

〔日本个股〕软银将使用所持的雅虎股权抵偿花旗债务

路透东京8月26日电---日本电信企业软银(9984.T)周五称,将用所持的几乎所有雅虎(YHOO.O)股份来抵偿约11亿美元债务.软银持有雅虎4%的股份.

软银在一份声明中称,将雅虎股票转移给花旗银行,以偿还该行的一笔贷款,完成後软银所持雅虎股份将下降至0.002%.

软银称,该操作将为软银截至明年3月的会计年度带来约764亿日圆(9.864亿美元)特别收益,为该会计年度增加约447亿日圆净获利.(完)

--编译 李富强;审校 王丽鑫

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