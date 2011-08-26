〔标题新闻〕意大利外长称该国在利比亚的油气设备均未受损,一旦安全状况允许便可重启

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透2月6日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 02/02/2017 01/26/2017 01/26/2017 02/04/20 16 初值 修正值 前值 小麦 618,235 332,060 321,479 401,529 燕麦 699 599 599 0 大麦 288 575 575 0 玉米 1,113,212 1,062,502 1,061,865 457,893 高粱 118,431 240,053 240,053 241,895 大豆 1,635,714 1,636
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选