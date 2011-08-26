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债券 | 2011年 8月 26日 星期五 16:13 BJT

《外汇动态》欧元获得亚洲主权买盘提振,但1.4460上方浮现卖单

0737GMT--欧元EUR=盘旋在1.4430美元附近,受助于亚洲主权账户在1.4400美元处的买盘,不过从1.4460到1.4490一带挂有卖单.

欧元在盘中低位1.4370美元上方附近得到良好支撑,1.4370为100日移动均线切入位.

欧元兑美元整周一直陷于1.4325-1.4500美元的窄幅区间内交投,市场人士称,他们正在观望,贝南克讲话後欧元是否能够冲破该区间.

部分人士预计,欧元下周面临下档风险,因为市场焦点料会回到欧元区债务问题上.技术分析师迫切地想知道,这是否会把欧元兑美元压至从7月和8月低位引出的趋势线支撑位下方,该趋势线今日切入位在1.4240美元附近.若欧元跌穿该支撑线,就可能进一步下跌.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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