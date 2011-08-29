俄罗斯称联合国必须在战後利比亚发挥主导作用

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路透莫斯科8月25日电（记者 Steve Gutterman）--俄罗斯周四称，利比亚反抗军与卡扎菲军队结束战争後，联合国应该在利比亚战後重建担当中心角色。

俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich在记者会上称：“我国认为利比亚战後发展工作必须在联合国安理会的引导下独立推进。”

俄罗斯的立场与中国前一天的说法相呼应。两国经常强调安理会必须在安全事宜上发挥主要作用，而不是西方国家或北约组织等联盟。

Lukashevich批评了涵盖美国、英国与法国的“联络小组”，称“我们认为在利比亚冲突的政治决议中，联合国与安理会才是中心角色，而非诸如国际联络组等准结构。”

俄罗斯似乎担忧，利比亚国内冲突结束後，支持利比亚反抗派的西方国家对利比亚的影响力可能更大。（完）