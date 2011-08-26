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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 16:02 BJT

〔全球金市〕现货金持稳等待FED贝南克演说,但七周涨势恐告终

路透新加坡8月26日电---现货金周五持稳,但本周可能是连续七周上涨後录得首个单周跌势,投资者等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克今日稍晚发表的讲话.

市场注意力全集中在贝南克定于1400GMT在杰克森霍尔年会发表的讲话,市场寄望于听到有关美联储帮助美国经济计画的内容,不过普遍共识是美联储刺激经济的举措有限.

0703GMT,现货金XAU=价格上涨0.3%,至每盎司1,774.20美元,此前在周四上涨1.1%.金价本周恐将下跌4.3%,为5月8日止当周以来最大单周跌幅.

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