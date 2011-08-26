〔表格〕美国第二季GDP环比年率修正为增长1.0%,低于预估及前值

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透8月26日电---美国商务部周五公布:
* 美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长1.0%(预估为增长1.1%),前值为增长1.3%.
* 美国第二季最终销售修正为增长1.2%(预估为增长1.0%),前值为增长1.1%.
* 美国第二季GDP隐性平减指数修正为成长2.5%(预估为增长2.3%),前值为增长2.4%.
* 美国第二季个人消费支出(PCE)物价指数上升3.2%(预估为增长3.1%,前值为增长3.1%),核心PCE物价指数上升2.2%(预估为上升2.1%,前值为升2.1%).
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。