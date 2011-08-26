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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 20:35 BJT

〔表格〕美国第二季GDP环比年率修正为增长1.0%,低于预估及前值

路透8月26日电---美国商务部周五公布:

* 美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长1.0%(预估为增长1.1%),前值为增长1.3%.

* 美国第二季最终销售修正为增长1.2%(预估为增长1.0%),前值为增长1.1%.

* 美国第二季GDP隐性平减指数修正为成长2.5%(预估为增长2.3%),前值为增长2.4%.

* 美国第二季个人消费支出(PCE)物价指数上升3.2%(预估为增长3.1%,前值为增长3.1%),核心PCE物价指数上升2.2%(预估为上升2.1%,前值为升2.1%).

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