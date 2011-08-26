〔中国票据市场〕转贴利率涨势不改,料9月初前仍维持在高位

路透北京8月26日电---中国票据市场转贴利率周五涨势不改.虽然回购利率接连下跌,但是月末调控信贷规模的压力难以消除,愿意收票的机构较少,令转帖利率持续维持在高位.

"票据转帖利率连着涨,月末(信贷)规模很紧,这几天做票的机构很少."华东地区一银行交易员称.

他并表示,面对调减信贷规模的压力,有出票机构会选择卖出一些即将到期的票据,在压规模的同时尽量减少损失,预计9月初前转帖利率或继续维持在高位;纵是到9月,因季末信贷调控压力较月末更甚,转帖利率变化空间亦非常有限.

银行间市场周五回购利率几乎全线走跌,央行公开市场持续净投放助资金面继续回暖,市场情绪也愈加乐观.但交易员也指出,跨月後资金流出和紧缩政策出台的预期也需要警惕,可能对资金面有一定的扰动.[CN/CN]

对于充斥着"逃规模"、违规理财、伪造票据等票据市场乱象,监管层早些时候终于强硬出手.银监会一纸禁令,责令票据业务违规严重的金融机构停办相关票据业务,监管力度明显升级.欲浏览相关情况的简体版PDF,请点选:(here)

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.6849/8.1745 9.0540/8.4970 9.5496/8.7660

上日 8.6566/8.1830 9.0245/8.5200 9.5280/8.7564

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变动 +2.83bp/-0.85bp +2.95bp/-2.30bp +2.16bp/+0.96bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价走平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5498%,较上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1644/3.0994 3.2983/3.2453

上日 3.1567/3.0907 3.2970/3.2410

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)