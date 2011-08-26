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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 16:09 BJT

〔金属期市〕LME期铜小幅下跌,市场关注贝南克讲话

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海8月26日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅下跌,昨日曾大涨至近三周高位,因投资者在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克晚些时候发表讲话前维持谨慎.

基本金属市场料波动剧烈,很多投资者押注美联储将推出新的量化宽松举措,也有一些投资者希望看到美联储对疲软的美国经济给出正面信号.

Freeport McMoran旗下的印尼Grasberg铜矿工人正在计划罢工的报导支撑铜价.

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