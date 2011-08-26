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公司新闻(中文) | 2011年 8月 26日 星期五 16:33 BJT

〔欧洲个股〕荷兰银行未来三四年内将裁员9%,为出售或上市做准备

路透阿姆斯特丹8月26日电---国有化的荷兰银行[ABNNV.UL]将裁员2,350人,约占员工总数的9%,因荷兰政府准备将该行出售或者上市.

荷兰银行称,预计未来三到四年将自然缩减1,500个多馀岗位与850个其它职位.裁员将主要发生在IT等支持部门,但部分零售与私人银行业务也将被涉及.

最近数月,全球银行业者宣布的裁员人数已接近5万,因经济成长迟滞、市场动荡且监管规范发生调整.

荷兰政府在2008年金融危机期间将荷兰银行收归国有,计划在2014年或之後将其出售,比较倾向于让该行上市,因此减员增效将能提升荷兰银行对潜在买家的吸引力.

荷兰银行宣布将支付2亿欧元中期股息,为其接受救援与国有化以来首次派息.

该行第二季基础净利升至3.91亿美元,远优于上年同期的1,100万欧元,得益于非利息收入增加且拨备减少.(完)

--编译 隋芬;审校 王丽鑫

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