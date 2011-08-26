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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 16:16 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元收扬,本周累计小升扭转连四周跌势

路透首尔8月26日电---韩国韩元兑美元KRW=周五上扬,受韩股上涨提振,尽管在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克稍晚发表演讲前,市场保持谨慎态度.

韩元兑美元KRW=本地收报1,081.8韩元,周四收盘价为1,086.4韩元.本周韩元兑美元累计上涨0.5%,扭转了连续四周的跌势,因为全球市场动荡稍微缓释.

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