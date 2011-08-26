贾布斯辞任 苹果粉丝纷纷表伤感

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山8月24日电---在贾布斯辞任苹果(AAPL.O)首席执行官之际，苹果粉丝们纷纷向他致敬，但大多是一种不舍的遗憾与对他身体状况的担忧。
苹果粉丝Lance Robotson在Twitter上写道：“急流勇退——好样的！史蒂夫・贾布斯。好样的！”
苹果粉丝新闻网站AppleInsider用户“AppleInsider”写道：“祝贾布斯先生万寿无疆。”
粉丝“guch20”写道：“上帝，请不要让他病得太重。”
苹果特立独行的品牌理念与独具一格的产品让无数粉丝痴迷不已。他们崇拜苹果公司，用它来反差微软公司的笨拙与粗糙。
苹果控Bob Skrezyna在Twitter上写道：“坦白说——听到贾布斯（辞职）消息後，眼泪就流了下来。”
粉丝Will Orchard写道：“打算呆在昏暗的屋子里，对着贾布斯的新闻哭一通。”
用户“Santoanderson”在AppleInsider上评道：“希望这话听起来不会太过生硬，但我一时半会真不想看到贾布斯的讣告。”
StyleCaster在Twitter上说：“今晚我要穿上黑色高领毛衣，表达我对贾布斯的敬意。”（完）
--编译：张敏 发稿：王燕焜
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