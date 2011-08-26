〔西班牙经济〕第二季GDP终值增幅放缓,经济衰退忧虑隐现

南非汇市：兰特回落，因获利回吐
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。
路透马德里8月26日电---西班牙第二季经济成长较第一季放慢,引燃了该国经济若持续恶化,则可能陷入衰退的忧虑.
周五出炉的官方数据终值显示,西班牙第二季国内生产总值(GDP)较前季成长0.2%,与初值一致,第一季按季增幅修正为0.4%.
第二季GDP较上年同期成长0.7%,符合预估,但低于第一季0.9%的按年增幅修正值.
"总体上,我们仍认为未来两个季度西班牙经济充其量也只会以非常疲弱的速度成长,而且还可能陷入衰退."Capital Economics分析师Ben May说.
西班牙政府预计该国2011年经济按年成长1.3%,但分析师的预估接近0.8%,意味着该国政府很难实现目标.
很多分析师已经下调对欧元区的成长预估,而西班牙上半年的出口有53.4%是面向欧元区的,这意味着西班牙可能失去应对两年来第二次衰退的主要安全网.(完)
--编译 杜明霞; 审校 白云
路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。
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