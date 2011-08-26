《外汇动态》日本政府或在首相选举之际推出更多应对强势日圆措施

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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0805GMT--日本自民党下周一将举行党首选举,分析师揣测该国领导阶层新一轮改组将导致经济政策大幅变化.
不过,三菱东京日联银行分析师团队指出,选举时间可能影响到日圆汇率,因据日经消息,日本政府可能刚好准备宣布更多措施来帮助国内企业应对强势日圆.这或更令人认为政府似乎不愿以直接干预的方式阻升日圆.
若真是这样,"肯定会暗示政府策略生变,从试图遏制日圆升值,转向应对强势日圆所造成的冲击,"他们在报告中称.
"市场将觉察到这一点,美元/日圆可能再度下探纪录新低." (完)
--编译 艾茂林;审校 侯向明
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