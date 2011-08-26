版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 16:35 BJT

《外汇动态》日本政府或在首相选举之际推出更多应对强势日圆措施

0805GMT--日本自民党下周一将举行党首选举,分析师揣测该国领导阶层新一轮改组将导致经济政策大幅变化.

不过,三菱东京日联银行分析师团队指出,选举时间可能影响到日圆汇率,因据日经消息,日本政府可能刚好准备宣布更多措施来帮助国内企业应对强势日圆.这或更令人认为政府似乎不愿以直接干预的方式阻升日圆.

若真是这样,"肯定会暗示政府策略生变,从试图遏制日圆升值,转向应对强势日圆所造成的冲击,"他们在报告中称.

"市场将觉察到这一点,美元/日圆可能再度下探纪录新低." (完)

--编译 艾茂林;审校 侯向明

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐