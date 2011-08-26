〔新兴汇市〕韩元终结连续四周的跌势,贝南克讲话料难以提振亚洲货币

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透新加坡8月26日电---亚洲新兴货币不太可能从本周末美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话中获得安慰,韩国韩元终结了连续四周的跌势,新加坡坡元则有望连续第三周录得涨幅.
所有投资者都在关注周五贝南克在怀俄明州杰克森霍尔央行年会上的发言,但是预计贝南克不会给出有关祭出新举措以提振美国经济的暗示.
这可能会令那些仍寄望美联储推出例如第三轮量化宽松等新举措的投资者感到失望,而且可能会给包括亚洲新兴货币在内的高风险资产造成更大压力.
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)