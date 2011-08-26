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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 16:47 BJT

〔新兴汇市〕韩元终结连续四周的跌势,贝南克讲话料难以提振亚洲货币

路透新加坡8月26日电---亚洲新兴货币不太可能从本周末美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话中获得安慰,韩国韩元终结了连续四周的跌势,新加坡坡元则有望连续第三周录得涨幅.

所有投资者都在关注周五贝南克在怀俄明州杰克森霍尔央行年会上的发言,但是预计贝南克不会给出有关祭出新举措以提振美国经济的暗示.

这可能会令那些仍寄望美联储推出例如第三轮量化宽松等新举措的投资者感到失望,而且可能会给包括亚洲新兴货币在内的高风险资产造成更大压力.

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