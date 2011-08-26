《中国公司债发行日程表》--8月26日

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行
正式启动.试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限
公司.
按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行
贷款等股东大会核准的用途.
以下为部分申请发行公司债的上市公司:
发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元) (网下)
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*建投能源 4.5 6 询价区间5.80%-6.30% 银河证券 AA 8/29-8/30
(000600.SZ) (发行人有权在第三年末上调票面利率1-100个bp)
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*中孚实业 15 8 询价区间6.9%-7.4% 光大证券 AA 8/29-8/31
(600595.SS) (发行人有权在第五年末上调後三年票面利率)
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马钢股份 55 30 3 *5.63% 中信证券 AA+ 8/25-8/29
(600808.SS)(0323.HK) 25 5 *5.74%
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海正药业 8 5 *6.50% 浙商证券 AA 8/25-8/26
(600267.SS)
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杭钢股份 不超过14 3 6.35% 平安证券 AA 8/24-8/26
(600126.SS)
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注:*代表新增.(完)
--整理 李宏薇; 审校 周晓峰
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)