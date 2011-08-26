〔中国债市〕交易所信用债延续小幅跌势,政策观望期内有望继续筑底

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透上海8月26日电---中国证券交易所市场信用债价格本周延续小幅跌势,因受银行间债市中期票据走弱及资金波动所致.目前市场对8月通胀走势尚有分歧,而本周央票发行利率持稳则令此前陡增的升息预期受抑.在这种货币政策观望期内,信用债或继续筑底.
华南一券商分析师称,本周证交所信用债价格"小幅下跌,主要是银行间中票也不是太好."
上海证券研究所固定收益分析师许瑾并称,虽然市场预计,自8月起居民消费价格指数(CPI)有望回落,但从近期猪肉价格等来看,对通胀形势判断还不能过于乐观.
他进一步指出,目前外围市场震荡的不确定因素仍未消除,因此中国下一步的货币政策走向仍需要观察.在此期间内,信用债走势预计将以整固为主.
央行公开市场央票发行利率在上周意外上行後,本周全部止升持稳,令市场紧绷的加息预期神经稍获舒缓.[CN/MMTCN]
以下是沪、深交易所主要债券指数情况:
证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低
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上证企业债指数.SSECBI 145.0001 -0.0791 145.2186 144.9025
上证公司债指数.SSEEBI 128.7655 -0.1684 129.1057 128.6859
上证分离债指数.SSEDCBI 127.0884 -0.0939 127.2392 126.9321
上证国债指数.SSEBI 129.3498 +0.1432 129.3550 129.1271
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深证企债指数.SZCBI 124.9670 -0.2040 125.2530 124.8780
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--发稿 李宏薇/冉莹; 审校 曾祥进
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)