修正:《日本政经焦点》首相菅直人即将下台,谁将接任难以预测

(补上第一段的漏字)

* 小泽一郎影响首相选举

* 个人恩怨,而非政策主张,可能是影响角逐的重要因素

* 首相菅直人确认将辞职

* 小泽一郎倾向于支持经济产业大臣海江田万里--报载

路透东京8月26日电---日本几天后就将开始选举五年来的第六任首相,但政坛大佬小泽一郎可能拒绝支持呼声最高的人选,这让选举形势难以捉摸.

首相菅直人在执政党民主党议员的一次聚会上确认,他将辞职.这为民主党周一挑选新领导人铺平了道路.

"在严峻的环境下,我履行了自己的职责,"菅直人在辞去党首後对党内议员表示.他还说,将致力于让日本摆脱依赖核电.

他的继任者将面临巨大挑战,包括:日圆升值危及出口依赖型的经济,灾後重建,结束受损核电站造成的辐射危机,制订新的能源政策,控制庞大的公共债务,同时还要负担老龄化社会造成的日益上升的社会福利成本.