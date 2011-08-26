〔西班牙财政〕政府与反对派就增设赤字和债务法定上限达成一致

路透马德里8月26日电---西班牙政界周五达成一致意见,将在宪法中对公共赤字与债务设定上限,但细节尚不明朗.鲜有迹象显示,这将说服市场相信西班牙能控制自身财政状况.

西班牙执政的社会党周五发布声明称,由主要党派达成的宪法修正案将于2020年生效,其中不包括确切的赤字上限数据.

该修正案必须在2012年6月30日之前通过,且将有辅助性的法律与之配套.该法律将给结构性赤字设定上限--为国内生产总值(GDP)的0.4%.结构性赤字指的是,正常经济周期过程中所产生的财政缺口.

赤字问题是外界担忧西班牙最终会否需要希腊式援助的关键.在达成宪法修正案前,德法两国曾呼吁,西班牙等濒临欧元区债务危机边缘的国家应对赤字设定具有约束力的限制,以重获投资者的信任.

上述声明公布後,欧元周五上扬,但西班牙公债价格几无变动.一位分析师称,该消息并未改变市场对西班牙难以限制自身债务增长的看法.

"依我们看,根据所列出的协议内容,这项协议并未真正就控制赤字增长的承诺带来可信度..."西班牙Banesto银行在报告中提到.

"不是因为缺乏具体数字,而是因为他们为太多特殊情况…以及未来变动的可能性留了馀地."

西班牙周五的声明称,为了在危机关头赋予经济更大的灵活性,达成协议的各党派能够在2015年和2018年修订赤字上限.(完)