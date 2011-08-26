〔中国债市〕现券收益率续升,未来资金面悲观预期致抛压偏重

路透上海8月26日电---中国银行间债市周五现券收益率继续上涨.央行可能将准备金缴纳范围扩大至银行理财产品的传言可信度似乎提升,出于对未来资金面的悲观预期,一些流动性较好的短期国债和央票遭到抛售,推动收益率上行,而央票升势相对明显.

交易员指出,目前机构关注的焦点仍是传言的真伪,在无法判定之前,预计下周债市还将继续承压

"据说有些银行收到正式文件了,...听上去像真的."华东一银行交易员称,"现在资金面太脆弱了,如果(传言)成真,现券收益率调整幅度会很大."

他并表示,剩馀期限在两年期左右的央票收益率上行幅度超过10个基点(bp),其他现券收益率也不同程度出现上涨,料短期内上涨势头还将延续.

剩馀期限近0.25年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.34元,对应收益率3.3118%,成交103.51亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.2237 4.0747

上日 3.3411 4.4938

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7558/3.6898

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6670/3.6106

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2260/4.1520

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