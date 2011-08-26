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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 17:35 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低,受经济忧虑打压

路透曼谷8月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五收低,经济忧虑促使投资者在备受期待的美联储主席讲话前结清期胶合约.

TOCOM指标期胶2月合约<0#JRU:>跌1.3日圆,结算价报每公斤306.9日圆(3.9美元).

之前的指标1月期约下跌3.1日圆,收报每公斤359.0日圆.

"投资者继续结清期约,因为他们希望避免风险,今日也没有来自油价或其它商品价格的强力支撑,来推高胶价,"一位交易员称.

交易员表示,他们预计TOCOM胶价将在350-360日圆的区间波动,因有关美国和全球经济的不确定性仍令胶价承压.(完)

--编译 白云; 审校 隋芬

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