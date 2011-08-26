〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低,受经济忧虑打压

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透曼谷8月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五收低,经济忧虑促使投资者在备受期待的美联储主席讲话前结清期胶合约.
TOCOM指标期胶2月合约<0#JRU:>跌1.3日圆,结算价报每公斤306.9日圆(3.9美元).
之前的指标1月期约下跌3.1日圆,收报每公斤359.0日圆.
"投资者继续结清期约,因为他们希望避免风险,今日也没有来自油价或其它商品价格的强力支撑,来推高胶价,"一位交易员称.
交易员表示,他们预计TOCOM胶价将在350-360日圆的区间波动,因有关美国和全球经济的不确定性仍令胶价承压.(完)
--编译 白云; 审校 隋芬
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)