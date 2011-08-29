梅西荣膺首届欧足联最佳球员

路透摩纳哥8月25日电---梅西周四荣膺首届欧足联最佳球员殊荣，梅西在巴塞罗那的队友哈维与皇马球员C罗分获二、三名。投票者为代表每个欧足联成员协会的体育记者们。评选有意复兴昔日欧洲足球先生奖项的精神。梅西在摩纳哥举行的欧冠赛分组抽签期间接受了该奖项。