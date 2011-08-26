〔投行观点〕德意志银行调降2011和2012年原油价格预估,指经济料放慢

路透8月26日电---德意志银行下调2011年下半年和2012年油价预估,指称2011-12年经济增长速度可能会更慢.

该行将2011年布兰特原油价格预估从每桶114美元调降至112美元,2012年预估从每桶117美元调低至115美元.

该行亦下调2011年西德克萨斯中质油(WTI)价格预估,从每桶100美元调至94美元,2012年预估则从104美元调至95美元.

德意志银行在报告中写道,"美国中部大陆特殊的供求关系,加上美国经济增长表现可能逊于世界其他国家,都表明近期WTI油价可能会比布兰特原油承受更大的下行压力."(完)