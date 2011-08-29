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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 09:37 BJT

朝鲜女足被禁止参加下届世界杯

(本文由路透中文网编译提供)

路透伯尔尼8月25日电---国际足联(FIFA)周四宣布，取消朝鲜女足2015年世界杯参赛资格。此前朝鲜女足在今年世界杯比赛中被查出五名球员药检呈阳性。FIFA称其中四名球员将被禁赛18个月，另一人禁赛14个月，队医被禁从事足球活动6年，要求朝鲜足联退回此前接受的40万美元奖金。

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