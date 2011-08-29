朝鲜女足被禁止参加下届世界杯

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伯尔尼8月25日电---国际足联(FIFA)周四宣布，取消朝鲜女足2015年世界杯参赛资格。此前朝鲜女足在今年世界杯比赛中被查出五名球员药检呈阳性。FIFA称其中四名球员将被禁赛18个月，另一人禁赛14个月，队医被禁从事足球活动6年，要求朝鲜足联退回此前接受的40万美元奖金。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。