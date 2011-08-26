〔中国金融〕央行拟调整银行存款准备金上缴基数,保证金存款将被纳入--消息

路透北京8月26日电---数位消息人士周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.

一位国有大行消息人士向路透表示,央行已下发关于将保证金存款纳入存款准备金缴存范围的通知,将纳入上缴基数的保证金存款包含承兑汇票、信用证、保函三部分.

"不同银行分阶段上缴存款保证金...可能会要求中、农、工、建、交及邮储六大银行9月5日後分批上缴,"另一位国有大型商业银行人士称,其他银行则自9月15日後分批上缴.

中国央行没有立即对此事作出评论.

中国银行间债市周五现券收益率继续上涨,市场稍早已流传央行拟扩大银行准备金的缴存范围,因补缴准备金将回笼大量资金,引起市场于对未来资金面的悲观预期.[ID:nCN1927027] (完)