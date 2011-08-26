〔中国金融〕央行拟调整银行存款准备金上缴基数,保证金存款将被纳入--消息

中国就业：促就业为宏观政策优先目标，十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透北京8月26日电---数位消息人士周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.
一位国有大行消息人士向路透表示,央行已下发关于将保证金存款纳入存款准备金缴存范围的通知,将纳入上缴基数的保证金存款包含承兑汇票、信用证、保函三部分.
"不同银行分阶段上缴存款保证金...可能会要求中、农、工、建、交及邮储六大银行9月5日後分批上缴,"另一位国有大型商业银行人士称,其他银行则自9月15日後分批上缴.
中国央行没有立即对此事作出评论.
中国银行间债市周五现券收益率继续上涨,市场稍早已流传央行拟扩大银行准备金的缴存范围,因补缴准备金将回笼大量资金,引起市场于对未来资金面的悲观预期.[ID:nCN1927027] (完)
--发稿 北京中文部
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(9日)招标增发三 期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过140亿元人民币，其中三年和七年上限各6 0亿元，20年期20亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：2月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/13 起息日 3年：2016年10月20日；