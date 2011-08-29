(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月22日-26日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS全周上涨.经历了前期的大幅升值後,周初即期汇价多盘整待指引;

周三人民币中间价涨幅较大,即期汇价随之大涨;随着美联储主席表态在即,市场观望情绪趋浓,

走势再次陷入盘整.机构均认为人民币升值大势不变,不过月内人民币升值幅度已不小,近期或

横盘震荡,以待8月中国经济数据明朗後给出指引.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周央票发行收益率止升企稳,令投资者因上周央票利率意外上行而紧

绷的加息预期神经稍获舒缓.然就此断定加息隐忧已远去,则恐怕有些过于乐观.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市收益率震荡上行.央票发行收益率全线走稳,让债市升息预期得以舒缓,现券收

益率一度止住此前升势而转为盘整;但後期受传言准备金缴纳范围扩大的袭扰,及资金面的悲

观预期,导致债市抛压沉重,现券收益率又全线走升,预计近期债市仍将处于震荡态势.[CN/CN]

--票据转贴利率本周涨势不改.虽然回购利率周三起回落,但是月末渐近,机构调控信贷规模

压力持续难以消去,收票机构寥寥,资金转松的影响难抵调控信贷规模冲击,令票据持续承压.

短期内信贷规模或仍是稀缺资源,故9月初前转帖利率或仍将维持在高位.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC全周累计上涨3%,结束此前连续五周跌势.不过,分析人士认为,在国内通胀压

力犹存加剧政策面不确定性,及美联储扶助疲弱经济计划尚未明确之前,市场短线料仍将在

2,600点附近震荡.[.SSCN]

期市:

--沪铜当周延续了近期的区间震荡走势,不过股市反弹和对美联储可能采取更多货币刺激政策

的预期对铜价起到一定支撑作用.沪铜主要合约SCFc3周五收报67,440元,全周涨1,090元.[MET/SHCN]

黄金:

--国内黄金价格当周重挫,美国7月耐用品订单大幅上升等因素引发获利盘大举抛售,投资者正

在重新评估今年以来,黄金价格涨幅是否过头.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收报

368.55元,全周下挫12.34元;期金主要合约SHAUZ1收报367.80元,亦大跌16元.(完)