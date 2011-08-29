(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致持平,资金情势稳健下周利率波动料不大

* 短率大致持稳

* 下周月底短率仍有可能微升,但幅度不会大

记者 高洁如

路透台北8月26日电---台湾银行间短期利率周五大致持稳,虽然央行将代收隔夜资金利率略微调高,不过今日资金平稳,需求也还稳健,短率大致不变.而在不致大缺资金之下,短率下周即便有波动,幅度也不会太大.

央行将委托大型银行代收隔夜资金利率调高0.1基点至0.385%.市场交易人士表示,今日外商银行资金不算太少,纾缓同业不少资金.

由于时序渐入月底,交易员认为,月底之际短率还是有可能向先前的区间高位靠拢,但衡诸近期的资金情势,由于银行资金调度保守稳健,估计利率就算走高,幅度也可能很有限.

"这一期的资金情况算很稳健,而且大概银行大都把积数准备好了,顶多下周微调一点而已,"一本地银行业交易员称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.392%,上日在0.391%;区间为0.292-0.76%,上日在0.291-0.76%.

2-7天拆款利率区间在0.385-0.82%,上日在0.384-0.82%.

**短票利率也持稳**

短票市场方面,票券商交易员说,今日除了大型银行进场买票之外,也有一些中型银行出手,资金宽裕令短票买气不差.

他们并认为,本提存期银行的资金情势尚称平稳,利率大幅波动的机会不高.

30天期内短票主要利率多在0.86-0.87%,同上日.

央行今日共发行1,275.5亿台币存单.相较存单到期金额1,096.5亿,存单发行馀额增加179亿.[TW/MMTCN]下周央行存单到期金额为6,319亿台币,分别是周一1,361亿,周二82亿,周三1,664.5亿,周四912亿以及周五2,299.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为73亿台币,至周日累计超额准备为1,137亿台币,加计前期1%的超额准备为2,064亿台币.

**RP利率持平于区间**

债市同业附买回(RP)利率周五持平于近期区间.投信遭申购与赎回皆有,造成市场资金分配不均,但场上找钱也不难,整体而言,资金供应平稳.

资金调度人士指出,虽然时序逐渐接近月底,但近期市场资金状况较为平稳,没有出现如过去两个月月底资金紧俏的状况,预期下周RP利率不至明显波动,可望维持在既有区间;不过,剩下三个交易日里仍有些许因子可能影响市况,将持续观察资金赎回状况.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日.

交易商统计,下周市场紧缩及宽松因子如下:周二(8月30日)有40亿台币的中租迪和公司债交割,以及119亿台币的仁宝(2324.TW)现金股利发放;周三(8月31日)有71亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割;周五(9月2日)则有138亿台币的广达(2382.TW)现金股利发放.(完)